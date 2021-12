San Babila 5 Salon, il nuovo tempio della bellezza a Milano

MILANO - San Babila 5 Salon è il nuovo tempio dell’haircare nato da un’idea della titolare Marina Marcuccetti, già proprietaria del Cotril Salons di Forte dei Marmi e del Cotril Center di Sarzana, e di Lollo, lo storico hairstylist di Belen Rodriguez, in partnership con Cotril, da sempre al fianco dei parrucchieri.

Progettato dal noto architetto Alfredo Mattesini, San Babila 5 Salon sorge nel cuore di Milano, a ridosso del quadrilatero della moda, in una posizione strategica tra Piazza San Babila e Corso Venezia, ed è già il nuovo punto di riferimento in città per tante celebrities e influencer.

Con oltre 70 metri quadrati dedicati alla bellezza, il nuovo spazio è caratterizzato da sei hair station, con vista glamour sulle vie della moda, di cui una dedicata anche al make up, più una postazione vip separata dalle altre, per chi vuole godersi i trattamenti in tutta privacy, e tre postazioni lavaggio. Un concept dal design minimal e contemporaneo con giochi di luci e specchi per permettere alle clienti una visione a 360 gradi del proprio look e di vedere il colore dei capelli esattamente come sarà con la luce naturale fuori dal salone.