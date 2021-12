Serie B: rinviate la 19ma e la 20ma giornata per il Covid

Sono state rinviate per il

Covid

la diciannovesima e la ventesima giornata di Serie B che si dovevano giocare Domenica 26 e Mercoledì 29 Dicembre

2021

. Lo ha deciso l’Assemblea della Lega di Serie B che si è riunita stamattina a Milano.

La diciannovesima giornata sarà recuperata Sabato 15 Gennaio 2022. La ventesima giornata sarà recuperata Sabato 22 Gennaio 2022. Lecce-Vicenza e Benevento-Monza che sono state rinviate per il Covid saranno recuperate Giovedì 13 Gennaio 2022.

Ci saranno due turni infrasettimanali in più e il Campionato di Serie B terminerà il 6 Maggio 2022. Dopo il 6 Maggio si giocheranno i Play Off e i Play Out.