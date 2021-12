Grande successo di pubblico per Ballando con le stelle Telethon a Lucera

Tra coreografie originali e divertimento, dieci coppie, divise in due squadre: la rossa, capeggiata dal direttore artistico Carlo Ventola in versione “diavoletto”, e la bianca, guidata da un angelico Stefano Ciccarelli, si sono sfidate davanti al folto pubblico votante e alla Giuria presieduta dalla notaio Liana Benincaso e composta dall’europarlamentare Mario Furore, dal sindaco Giuseppe Pitta e dalla consigliera comunale Antonella Matera.



In pista le Stelle Antonio Buonavitacola, Chiara Clemente, Angelica Dell’Aera, Walter Di Giovine Ardito, Vittoria Favilla, Emanuela Gentile, Giovanni Giannetta, Antonio Mastrolitto, Simone Terlizzi e Marianna Tremonte e i maestri Valeria Chiarella, Viviana Ercole, Raffaele Ferrante, Vincenzo Frascone, Simona Gentile, Gianluca Inglese, Serena Massariello, Claudio Russo, Giacomo Siesto e Lucia Zoppicante hanno entusiasmato con le loro performance, tutte diverse e ispirate a danze latine, sportiva, caraibiche fino al coinvolgente tango argentino. Il risultato è stato un pareggio che ha premiato il lavoro delle scuole di ballo coinvolte che hanno fatto esibire anche molti allievi e maestri durante la manifestazione.



“Sono veramente contento del successo della serata – ha commentato il professor Biagio Russo, coordinatore del Comitato organizzatore e referente Telethon per Lucera – perché abbiamo riempito il palazzetto dello sport fino alla misura consentitaci offrendo uno spettacolo di livello eccezionale grazie all’organizzazione, ai maestri di ballo, agli sponsor e tutti coloro che hanno collaborato. Le somme sulla raccolta le tireremo nelle prossime settimane, poiché continua la vendita dei cuori di cioccolato di Telethon e ci aspetta ancora una rappresentazione teatrale. Al termine, comunicheremo il risultato di tanto impegno profuso”.



Soddisfazione è stata espressa da tutti gli organizzatori e dal direttore artistico del settore ballo Raffaele Ferrante.



Francesca Catapano ha condotto con stile e scioltezza lo show ricco di sorprese, tra cui l’inattesa e tenera proposta di matrimonio di Stefano Ciccarelli a Chiara Clemente al termine dell’ultima esibizione. Applausi anche per il breve sketch inscenato con il regista e personaggio televisivo Pasquale Iannuzzi, in arte Capello, e per l’esibizione degli Sbandieratori e musici “Città di Lucera” che hanno aperto la serata.



L’evento è stato organizzato dal Centro sportivo Casanova in collaborazione con tredici associazioni: Aido, Avis, Cif, Commercianti di Lucera, Danzarte, Servizio Emergenza Radio Radio Club “Cavalli”, Forum, Ginnastica “Luceria”, This is Art, Pro Loco, Rotary Club, Sbandieratori e musici “Città di Lucera” e Unitre, con il patrocinio del Comune di Lucera.



L’obiettivo della manifestazione è raccogliere fondi da destinare alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare anche attraverso una serie di appuntamenti collaterali (pranzo di beneficenza, raccolte, mercatini di abiti usati, quadrangolare di calcio) che si chiuderanno a marzo prossimo con uno spettacolo teatrale.

