Himorta, la cosplayer più seguita d'Europa al Taranto Comix

TARANTO - Sabato 18 e Domenica 19 Dicembre grande protagonista alla settima edizione di Taranto Comix sarà Himorta l’influencer donna più seguita d’Europa in ambito cosplay con oltre 1 milione di followers su Instagram. Himorta per la speciale occasione sarà pronta ad incontrare i fan a presentare Il suo ultimo fumetto “La carta del fuoco” uscito per Mondadori Electa e nato da un’idea della stessa Himorta e con le magnifiche illustrazioni concepite ad hoc da Stefania Macera in arte Chocoartist. Himorta sarà inoltre lo speciale giudice per la gara di cosplay!