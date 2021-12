Il Natale a Lecce: fine settimana ricco di appuntamenti in città

LECCE - Sabato 18 dicembre, dalle 10 alle 13 per le vie della città gireranno gli zampognari con il loro repertorio di nenie natalizie e musica popolare, mentre nel pomeriggio, dalle 17.30 alle 19.30, nuovo appuntamento con “Natale nei quartieri” nel salone parrocchiale della Chiesa San Giovanni Battista con lo spettacolo di magia di Yuri Illusionist.Ad animare le strade del centro, dalle 19 alle 22, è prevista una lunga serata dedicata all'arte di strada, “Street Art – Artisti di strada”, organizzata da Lab Communication in collaborazione con il Comune di Lecce. Fra piazza Sant'Oronzo e piazza Mazzini, in maniera stabile e itinerante, sarà un susseguirsi di performance uniche e spettacolari di giocoleria comica, divertente ed interattiva, di straordinari quadri di sabbia “Sand Art”, di equilibrismo e un suggestivo spettacolo col fuoco.Alle 20, al Teatro Paisiello è in programma il Premio Bodini, mentre ai Cantieri Teatrali Koreja, per la rassegna Strade Maestre, è previsto, alle 20.45, lo spettacolo”Misericordia” di Emma Dante.Infine, continuano la fiera di Santa Lucia nel Chiostro dei Teatini, il mercatino “Che tipico Natale” in Piazza Sant'Oronzo, quello di doni e addobbi natalizi in Piazza Mazzini, il Mercatino della Creatività in via Trinchese e alle Officine Cantelmo i mercatini natalizi. A Settelacquare, il Luna Park di Natale e in Piazza Mazzini la Giostra Meravigliosa.Programma completo sul sito www.lecceinscena.it.