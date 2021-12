Medicina a Taranto, Galante (M5S): “Il prossimo 12 gennaio il tavolo convocato da presidente Emiliano sul completamento dell’attivazione del corso di laurea”

BARI - È convocato per il prossimo 12 gennaio dal Presidente della Regione Michele Emiliano il tavolo di confronto sul completamento dell’attivazione del Corso di Medicina dell’Università degli Studi di Bari nella sede di Taranto. A darne notizia è il consigliere del M5S Marco Galante, promotore dell’incontro organizzato dall’assessorato alla Sanità a cui sono stati invitati a partecipare l’assessore alla Formazione Sebastiano Leo, il neodirettore generale della Asl di Taranto Vito Gregorio Colacicco, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari Marco Bronzini, il Preside della Scuola di Medicina di Bari e Taranto Alessandro Dell’Erba, la Responsabile della U.O. Rapporti con il S.S.R.N. dell’Università degli Studi di Bari Rosa Francesca Armenise e il presidente dell’OPI Taranto Pierpaolo Volpe.“Da tempo - spiega Galante - sono state avviate le interlocuzioni con tutti gli attori interessati per risolvere le criticità del corso di laurea in Medicina a Taranto. Punti fondamentali sono la realizzazione del dipartimento biomedico e la clinicizzazione, ovvero la creazione di cliniche universitarie nei reparti. Il tutto per arrivare poi al policlinico universitario all'interno del nuovo ospedale San Cataldo, una volta completati i lavori. È necessario far fronte alle criticità strutturali evidenziate sia nelle ex sede della Banca d’Italia, dove ha sede Medicina , che alla CIttadella della Carità. Argomenti che abbiamo già affrontato negli scorsi tavoli sui corsi per le professioni infermieristiche, per cui l’Università di Bari ha garantito il massimo impegno. Le dimissioni dell’assessore Lopalco hanno rallentato la convocazione di questo incontro, previsto da tempo, e ringrazio il presidente Emiliano e l’assessore Leo per aver dato la disponibilità per riunire il tavolo in tempi brevi. Un nuovo sviluppo per Taranto passa anche dal corso di laurea in medicina: da parte di tutti c’è il massimo impegno per la città”.