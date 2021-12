Natale con l'Uomo di Altamura 2021: il programma di appuntamenti

ALTAMURA (BA) - Aperture straordinarie, passeggiate narrative ed escursioni, discese speleologiche urbane e laboratori nei luoghi della Rete Museale e una mostra d’eccezione al Museo dell’Uomo di Altamura|Palazzo BaldassarreALTAMURA 7 dicembre 2021 / 16 gennaio 2022MUdA|Palazzo Baldassarre - Centro Visite Lamalunga - Info Point via Treviso - Museo Nazionale Archeologico di AltamuraSi parla di: APERTURE STRAORDINARIE – MOSTRA D’ARTE - PASSEGGIATE NARRATIVE – LABORATORI CREATIVI - ESCURSIONI – STORIA LOCALELa Rete Museale Uomo di Altamura propone dal 7 dicembre 2021 e il 16 gennaio 2022 una serie di eventi tra il Museo dell’Uomo di Altamura|Palazzo Baldassarre, il Centro Visite Lamalunga e l’Infopoint di via Treviso per trascorrere insieme le giornate di festa. Gli appuntamenti saranno curati dal RTI che gestisce la Rete Museale per il Comune di Altamura, per vivere il Natale tra storia, cultura e divertimento.La magia e la suggestione del Natale faranno da cornice a numerose attività pensate per tutti: laboratori creativi, escursioni nella natura e passeggiate alla scoperta della nostra storia antica, discese speleologiche urbane e aperture straordinarie.Si parte il 7 gennaio con un evento di straordinaria portata, una mostra dedicata al grande artista Amedeo Modigliani che porterà a Palazzo Baldassarre le riproduzioni di alcune fra le sue più celebri opere. Le opere sono riprodotte in modo fedele nelle misure e nei colori grazie al format Modlight®, ideato e realizzato dall’Istituto Amedeo Modigliani nell’ambito della sua mission di divulgazione culturale della vita e delle opere dell’artista livornese. Una sofisticata tecnologia che grazie ad uno specifico disegno di luci e la corona di led sottostante permetterà di cogliere oltre lo spessore della pennellata anche il dettaglio dell’esecuzione e la luce naturale dei colori di ogni quadro. Ad arricchire il percorso espositivo, foto storiche appartenenti agli Archivi dell’Istituto sulla vita dell’artista e il docu-film di Sky Arte HD sull’amore tormentato tra Modigliani e la sua musa Jeanne. La mostra sarà allestita fino al 16 gennaio 2022 e con l’acquisto del ticket sarà possibile visitare anche l’allestimento permanente dedicato all’Uomo di Altamura.Come sempre particolare attenzione sarà dedicata ai più piccoli, con numerose attività che si svolgeranno tra il Museo dell’Uomo di Altamura|Palazzo Baldassarre, l’Info Point di via Treviso e il Centro Visite Lamalunga, attività ludiche e creative a tema natalizio ma anche storico e culturale. Le nostre guide saranno poi a disposizione per accompagnarvi alla scoperta di Altamura, in un percorso che interesserà l’Uomo di Altamura, il centro storico e il MUDIMA, con l’acquisto di un ticket integrato unico.In programma anche una speciale escursione nell’incantevole paesaggio dell’Alta Murgia con partenza dal Centro Visite Lamalunga, che si concluderà con la degustazione di vin brulé e dolcetti.E per salutare il 2021 e accogliere il nuovo anno, a Palazzo Baldassarre ci sarà anche una speciale tombolata in compagnia dell’Uomo di Altamura e gli altri protagonisti del nostro territorio.Saluteremo le vacanze natalizie con le “Befane del CARS” e la loro spettacolare discesa dal tetto di Palazzo Baldassarre, appuntamento da non perdere la mattina del 6 gennaio.Le aperture serali straordinarie del MUdA|Palazzo Baldassarre e del Museo Nazionale Archeologico completano l'offerta della Rete Museale.Di seguito, il programma completo, con info e contatti per partecipare.___________________________________“MODIGLIANI L’ARTISTA ITALIANO. Multimedia experience”Da martedì 7 dicembre 2021 a domenica 16 gennaio 2022 al MUdA|Palazzo BaldassarreOrari:● 10:00 - 13:00 / 16:00 - 21:00 (ultimo ingresso ore 20:00)● Lunedì chiusoTicket di ingresso:● Intero € 4,00 • Ridotto € 2,00● Ridotto per scolaresche € 2,00● Gruppi (minimo 10 persone, massimo 20) € 3,00● Ingresso gratuito per docenti, accompagnatori, guide turistiche, minori di 5 anni, diversamente abili, titolari di agenzie di viaggio.Acquistando il biglietto sarà possibile visitare anche l'allestimento al primo piano di Palazzo Baldassarre dedicato all'Uomo di Altamura.Info e prenotazioni: palazzobaldassarre@gmail.com | tel. 340 264 5147INGRESSO CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE AGLI OSPITI MUNITI DI GREEN PASS

……………………

Giovedì 9 dicembre, dalle ore 18.30 alle ore 21.30

> Museo Nazionale Archeologico di Altamura

APERTURA STRAORDINARIA SERALE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO

Pandemia e fruizione museale: cosa è cambiato? Un nuovo percorso accompagnerà i visitatori nella storia della bellezza, illustrando l’uso di molti oggetti preziosi alleati della bellezza e della cura del corpo di uomini e donne, in linea con l’ideale in auge a quel tempo. A raccontarci questa interessante storia sarà Mualt, una intraprendente e curiosa ragazzina.

Info e prenotazioni:

-080 3146409

………………………

Venerdì 10 dicembre, ore 9.30-10.30 e 11.00-12.00

> INFOPOINT Via Treviso

LABORATORIO DIDATTICO “NATALE con EDU”

Laboratorio di lettura aumentata, a cura di “Iris Società Cooperativa”.

I partecipanti saranno accompagnati dal simpatico EDU alla scoperta di mondi lontani ma sempre affascinanti attraverso attività di lettura aumentata.

Info:

-bambini 6-10 anni

-evento gratuito

-prenotazione obbligatoria al 320 0466133

………………………

sabato 11 dicembre, ore 11.00

> Centro Visite Lamalunga

L’ALBERO DEI DESIDERI

Laboratorio creativo guidato: addobbo natalizio di un grande albero con materiali di recupero, realizzati dai partecipanti.

Info:

-bambini 5-10 anni (max 10 bambini)

-ticket 3 €

-prenotazione obbligatoria al 339 6144164

………………………

Sabato 11 dicembre, ore 16.00

VISITA GUIDATA “ NEL CUORE DELLA CITTA’” (biglietto integrato 3 siti)

L’itinerario accompagnerà i visitatori lungo i vicoli del centro storico di Altamura tra claustri, chiese e palazzi; incluso il ticket d’ingresso c/o Palazzo Baldassarre-Uomo di Altamura e Mudima (Museo Diocesano Matronei Altamura).

Info:

-meeting point MUDA| PALAZZO BALDASSARRE

-ticket 7 € pp./ ridotto 4 € (bambini 6-13 anni)

-prenotazione obbligatoria al 320 0466133

………………………

Giovedì 16 dicembre, dalle ore 18.30 alle ore 21.30

> Museo Nazionale Archeologico di Altamura

APERTURA STRAORDINARIA SERALE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO

Pandemia e fruizione museale: cosa è cambiato? Un nuovo percorso accompagnerà i visitatori nella storia della bellezza, illustrando l’uso di molti oggetti preziosi alleati della bellezza e della cura del corpo di uomini e donne, in linea con l’ideale in auge a quel tempo. A raccontarci questa interessante storia sarà Mualt, una intraprendente e curiosa ragazzina.

Info e prenotazioni:

-080 3146409

………………………

Venerdì 17 dicembre, ore 9.30-10.30 e 11.00-12.00

INFOPOINT Via Treviso

LABORATORIO DIDATTICO “NATALE con EDU”

Laboratorio di lettura aumentata, a cura di “Iris Società Cooperativa”.

I partecipanti saranno accompagnati dal simpatico EDU alla scoperta di mondi lontani ma sempre affascinanti attraverso attività di lettura aumentata.

Info:

-bambini 6-10 anni

-evento gratuito

-prenotazione obbligatoria al 320 0466133

………………………

Sabato 18 dicembre, ore 16.00

VISITA GUIDATA “NEL CUORE DELLA CITTA’” (biglietto integrato 3 siti)

L’itinerario accompagnerà i visitatori lungo i vicoli del centro storico di Altamura tra claustri, chiese e palazzi; incluso il ticket d’ingresso c/o Palazzo Baldassarre-Uomo di Altamura e Mudima (Museo Diocesano Matronei Altamura).

Info:

-meeting point MUDA| PALAZZO BALDASSARRE

-ticket 7 € pp./ ridotto 4 € (bambini 6-13 anni)

-prenotazione obbligatoria al 320 0466133

………………………

Domenica 19 dicembre, ore 10.00

> Centro Visite Lamalunga

MURGIA & VIN BRULE’

Festeggiamo l’inizio delle vacanze natalizie con un’escursione nell’incantevole paesaggio dell’Alta Murgia, accompagnati da Vin Brulè e dolcetti.

Info:

-ticket 10 € (adulti)- 3 € (bambini)

-prenotazione obbligatoria al 371 5814471/ 339 6144164

………………………

Mercoledì 22 dicembre, ore 17.00

> MUDA|PALAZZO BALDASSARRE

LABORATORIO DI NATALE

al MUSEO DELL’UOMO DI ALTAMURA

Attività laboratoriale rivolta a bambini tra 5 e 10 anni.

Realizzazione di gadget natalizi con materiali di riciclo.

Info:

- ticket € 4,00

- consigliato: età 5-10

- durata: 1 h ca.

- prenotazione obbligatoria al 340 2645147

- partecipanti max 10

………………………

Martedì 28 dicembre, ore 16.00

VISITA GUIDATA “NEL CUORE DELLA CITTA’” (biglietto integrato 3 siti)

L’itinerario accompagnerà i visitatori lungo i vicoli del centro storico di Altamura tra claustri, chiese e palazzi; incluso il ticket d’ingresso c/o Palazzo Baldassarre-Uomo di Altamura e Mudima (Museo Diocesano Matronei Altamura).

Info:

-meeting point MUDA| PALAZZO BALDASSARRE

-ticket 7 € pp./ ridotto 4 € (bambini 6-13 anni)

-prenotazione obbligatoria al 320 0466133

………………………

Martedì 28 dicembre, ore 15.30-16.30 e 17.00-18.00

INFOPOINT Via Treviso

LABORATORIO DIDATTICO “NATALE con EDU”

Laboratorio di lettura aumentata, a cura di “Iris Società Cooperativa”.

I partecipanti saranno accompagnati dal simpatico EDU alla scoperta di mondi lontani ma sempre affascinanti attraverso attività di lettura aumentata.

Info:

-bambini 6-10 anni

-evento gratuito

-prenotazione obbligatoria al 320 0466133

………………………

Mercoledì 29 dicembre, ore 16.00

VISITA GUIDATA “NEL CUORE DELLA CITTA’” (biglietto integrato 3 siti)

L’itinerario accompagnerà i visitatori lungo i vicoli del centro storico di Altamura tra claustri, chiese e palazzi; incluso il ticket d’ingresso c/o Palazzo Baldassarre-Uomo di Altamura e Mudima (Museo Diocesano Matronei Altamura).

Info:

-meeting point MUDA| PALAZZO BALDASSARRE

-ticket 7 € pp./ ridotto 4 € (bambini 6-13 anni)

-prenotazione obbligatoria al 320 0466133

………………………

Mercoledì 29 dicembre, ore 15.30-16.30 e 17.00-18.00

INFOPOINT Via Treviso

LABORATORIO DIDATTICO “NATALE con EDU”

Laboratorio di lettura aumentata, a cura di “Iris Società Cooperativa”.

I partecipanti saranno accompagnati dal simpatico EDU alla scoperta di mondi lontani ma sempre affascinanti attraverso attività di lettura aumentata.

Info:

-bambini 6-10 anni

-evento gratuito

-prenotazione obbligatoria al 320 0466133

………………………

Giovedì 30 dicembre, ore 17.00

> MUDA|PALAZZO BALDASSARRE

TOMBOLATA

al MUSEO DELL’UOMO DI ALTAMURA

Una tombolata per vivere lo spirito natalizio in compagnia dell’Uomo di Altamura e di tanti altri protagonisti del nostro territorio.

Info:

- ticket € 4,00

- consigliato: età 5-10

- durata: 1 h ca.

- prenotazione obbligatoria al 340 2645147

- partecipanti max 10

………………………

Martedì 4 gennaio, ore 17.00

> MUDA|PALAZZO BALDASSARRE

TOMBOLATA

al MUSEO DELL’UOMO DI ALTAMURA

Una tombolata per vivere lo spirito natalizio in compagnia dell’Uomo di Altamura e di tanti altri protagonisti del nostro territorio.

Info:

- ticket € 4,00

- consigliato: età 5-10

- durata: 1 h ca.

- prenotazione obbligatoria al 340 2645147

- partecipanti max 10

………………………

Giovedì 6 gennaio, ore 11.00

> MUdA|PALAZZO BALDASSARRE

La Befana vien... al MUdA

Discesa delle “Befane Speleologiche” del CARS - Centro Altamurano Ricerche Speleologiche dal tetto di Palazzo Baldassarre con musica e caramelle per tutti i bambini.

Info:

- Consigliato: tutti

- Partecipazione gratuita

**Durante le festività natalizie, i luoghi della Rete Museale osserveranno i seguenti orari:

Museo dell’Uomo di Altamura|Palazzo Baldassarre

da martedì a domenica (lunedì chiuso)

ore 10-13| ore 16-21 (ultimo ingresso ore 20)

inoltre:

➢ venerdì 24 dicembre ore 10.00-13.00

➢ sabato 25 dicembre chiusura

➢ domenica 26 dicembre ore 10.00-13.00/ 17.00-21.00 (ultimo ingresso 20.00)

➢ venerdì 31 dicembre ore 10.00-13.00

➢ sabato 1° gennaio ore 17.00-21.00 (ultimo ingresso 20.00)

Centro Visite Lamalunga

da martedì a domenica - lunedì chiuso

ore 10-17 (orario continuato)

inoltre:

➢ venerdì 24 dicembre ore 10.00- 17.00

➢ sabato 25 dicembre chiusura

➢ domenica 26 dicembre ore 10.00-14.00

➢ venerdì 31 dicembre ore 10.00-17.00

➢ sabato 1° gennaio chiusura