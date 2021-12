“Natale per te”, il video della canzone di Natale di Radio Deejay

MILANO - Gli ascoltatori di Radio DEEJAY possono finalmente ascoltare la canzone di Natale 2021. Intitolata Natale Per Te è stata composta da Dardust, scritta da Margherita Vicario e cantata da tutti gli speaker di Radio Deejay con la partecipazione speciale di Elodie e di Margherita Vicario che la interpretano anche nel video ufficiale da oggi visibile su deejay.it, Deejay TV e sui canali social della radio.

Natale Per te, realizzata in collaborazione con Metatron e ascoltabile non solo sui canali fm e digitali della radio, ma anche su tutte le altre piattaforme di streaming a questo link https://deejay.lnk.to/nataleperte è stata “spoilerata” dallo stesso Linus qualche settimana fa grazie ad una foto nella quale indossava un maglione a tema natalizio con la scritta “the last one was better” – ovvero “era meglio la scorsa canzone” – la frase ricorrente e ormai divenuta scaramantica, che i fedelissimi ascoltatori pronunciano ogni anno al primo ascolto della nuova canzone.

Il maglione è di fatto il fil rouge del video nel quale viene indossato dagli speaker che, percorrendo le vie e le piazze di Milano, cantano le buone ragioni per ascoltare le canzoni di Natale sulla propria radio del cuore e per utilizzare il filtro di Natale che magicamente rende tutto più allegro. Il filtro è realmente disponibile su IG a partire da oggi 1 dicembre, come anche il maglione sullo Store Ufficiale di Radio Deejay (store.deejay.it).

Nel passaggio di testimone fra i vari interpreti e ospiti, spiccano sicuramente una raggiante Elodie in rosso natalizio e il ritrovo amichevole della Pina con Diego e la Vale che è l’occasione per dare spazio alla collaborazione con Coca-Cola estesa anche ad altre iniziative natalizie di Radio Deejay. Fra queste il concorso grazie al quale, dall’8 dicembre, gli ascoltatori avranno la possibilità di giocare con il brano Natale Per Te, scegliendo uno dei quattro spezzoni proposti e registrando un video con la propria interpretazione. I più divertenti diventeranno protagonisti della versione “special edition” che sarà pubblicata sul sito deejay.it il 25 dicembre. In palio per i 3 video migliori un frigorifero SMEG brandizzato in bianco e rosso Coca-Cola.

Il concorso legato a Natale Per Te parte il giorno dopo un altro importante evento di Radio DEEJAY: l’accensione del “DEEJAY XMAS TREE”, l’albero di Natale in Piazza XXIV Maggio a Milano, nel “Real Magic Village”, il villaggio realizzato da Coca-Cola. Sarà l’occasione per portare la radio, la sua musica e i suoi protagonisti a contatto con la città e gli ascoltatori durante tutte le feste natalizie, animando la zona della Darsena di Milano grazie ad un palinsesto audio, video e in presenza fino al 6 gennaio.

Con Radio Deejay ancora una volta, in questa occasione speciale, ci sarà Dynamo Camp. Il Deejay Xmas Tree è decorato da Twinkly, le cui luci Led di nuova generazione sono presenti anche nelle scenografie del video della canzone Natale Per Te. Connesse e controllabili via Smartphone consentiranno al pubblico milanese un’interazione davvero magica con l’installazione.

Video di Davide Fara e Matteo Curti

Riprese: Davide Fara, Antonino Amoroso, Massimiliano Takacs, Marco Spinelli e Marco Cavarretta

Produzione: Valentina Pimpolari