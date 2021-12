Polignano, serata rossiniana dedicata al celebre compositore e al mondo dei tartufi

Si concluderà così la prima edizione della manifestazione ‘I tartufi in Puglia e la gastronomia marinara’, il concorso regionale ideato dal deputato Giuseppe L’Abbate con l’alberghiero di Polignano e il direttore artistico dell’Accademia del tartufo nel mondo, Giuseppe Cristini, al quale hanno partecipato undici istituti da tutta la regione lo scorso 26 novembre. Gli chef del futuro delizieranno le autorità scolastiche e istituzionali, i componenti delle giurie e gli sponsor con un menù di cinque portate ispirato a Rossini a cui si alterneranno arie, aneddoti e musica del compositore italiano di fama planetaria.



“Ringrazio la dirigente scolastica Manghisi nonché staff e allievi dell’Istituto Modugno per l’ospitalità, l’impegno e la professionalità – dichiara il deputato Giuseppe L’Abbate, esponente M5S in commissione Agricoltura alla Camera – L’obiettivo che ci poniamo per il 2022, dopo questa edizione che preferisco definire ‘zero’, è di portare il tartufo in piazza e nelle strade perché può essere alla portata di tutti, innovando la nostra offerta turistica e culinaria e dando un ulteriore possibilità di reddito ai nostri agricoltori. L’ambizione, inoltre, è quella di allargare all’intero territorio nazionale il concorso riservato agli studenti alberghieri per approfondire ricerca e studio per nuovi abbinamenti” conclude L’Abbate.

POLIGNANO (BA) - Una soirée rossiniana interamente dedicata al celebre compositore e al mondo dei tartufi, di cui Gioachino Rossini era grande amante da bon vivant. È l’evento organizzato dall’Istituto Professionale Domenico Modugno di Polignano e che andrà in scena lunedì sera, 13 dicembre, grazie alla collaborazione con l’attore Maurizio Pellegrini ed Epos Teatro.