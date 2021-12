(Agenzia Vista) - Roma, 27 Dicembre 2021 - "Io la penso come Matteo Bassetti: il virus è cambiato, è più contagioso e meno aggressivo, grazie ai vaccini. Bisogna cambiare le regole, chi è vaccinato non deve andare in quarantena in caso di contatto con un positivo. Un'ulteriore regola potrebbe essere quella delle restrizioni solo ai No Vax. I vaccinati non devono pagare le scelte dei No Vax". Così Matteo Renzi in un video postato sui social. /