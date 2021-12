Serie B: il Lecce gioca a Pisa

Il tecnico del Lecce Marco Baroni dovrà rinunciare a Tuia Coda, Gargiulo e Di Mariano infortunati. Esterni Hjulmand e Majer. Regista Strefezza. In attacco Rodriguez e Olivieri. Nel Pisa sulle fasce Nagy e Mastinu. Trequartista Gucher. In avanti Lucca e Cohen. Arbitro Daniele Orsato della Sezione di Schio in provincia di Vicenza.

Nella diciassettesima giornata di andata di Serie il Lecce sfiderà domani alle 16,15 all’”Arena Garibaldi” il Pisa. Per i salentini sarà una partita molto difficile. I toscani cercheranno di vincere per consolidare la vetta. I pugliesi avranno come obiettivo i tre punti per avere ambizioni di promozione.