Serie C: il Foggia sfida il Monterosi, il Monopoli gioca a Catania

I biancoverdi dovranno vincere per confermarsi al secondo posto. Il Taranto cercherà un successo al “Liguori” con la Turris per una svolta. I campani nella diciottesima giornata hanno pareggiato 1-1 al “Torre” con la Paganese.





La Virtus Francavilla Fontana ospiterà al “Giovanni Paolo II” il Catanzaro e dovrà imporsi per restare in zona play off. I calabresi Domenica 19 Dicembre hanno pareggiato 1-1 al “Ceravolo” con la Vibonese. L’Andria non ha alternative alla vittoria al “Menti” con la Juve Stabia per risalire in classifica.

- Nella diciannovesima giornata del girone C di Serie C domani alle 14,30 il Foggia sfiderà allo “Zaccheria” il Monterosi dopo il pareggio dei laziali 3-3 al “Francioni” col Latina. I dauni cercheranno i tre punti per avere una continuità di risultati. Alle 21 il Monopoli giocherà al “Massimino” col Catania, reduce dal pareggio 2-2 al “San Filippo” con l’ACR Messina.