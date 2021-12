Calcio femminile, Coppa Italia: la Juventus travolge 4-1 a Monopoli la Pink Bari e vola ai quarti di finale

(via Pink Bari fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nel Girone E di Coppa Italia di Calcio Femminile la Juventus vince 4-1 al “Veneziani” di Monopoli con la Pink Bari e con 6 punti si qualifica per i quarti di finale. Nel primo tempo al 17’le bianconere passano in vantaggio con Agnese Bonfantini, conclusione da fuori area. Al 45’ raddoppia la svedese Amanda Nilden, siluro da trenta metri. Nel secondo tempo al 5’ Arianna Caruso realizza la terza rete, tocco a porta vuota. Al 24’ la Pink Bari segna con la lettone Renate Fedotova di testa. Al 28’ la Juventus Femminile realizza il quarto gol con Arianna Bonfantini, conclusione al volo. La Pink Bari resta a 3 punti è eliminata.

Nel Girone C la Sampdoria vince 3-0 a Ravenna e si qualifica. Nel Girone D l’Inter supera 3-0 in trasferta il San Marino e vola ai quarti di finale. Nel Girone F la Fiorentina prevale 1-0 a Formello con la Lazio e si qualifica. Nel Girone A il Milan vince 3-0 a Verona e si qualifica. Nel Girone B il Napoli pareggia 1-1 in casa con l’Empoli e ci sarà un sorteggio tra il Napoli il Chievo Verona e l’Empoli per decidere chi accederà ai quarti di finale. Nel Girone G il Como pareggia 1-1 in casa col Sassuolo e si qualifica. Nel Girone H la Roma si impone 3-1 a Pomigliano d’Arco e si qualifica per i quarti di finale.