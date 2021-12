Serie A: la Juventus vince, pari per l'Atalanta

Nella ripresa il Cagliari ha due ghiotte occasioni per rientrare in partita, ma la poca precisione di Dalbert e la prodezza di Szczesny negano il gol del pareggio agli uomini di Mazzarri. Sul finire del secondo tempo arriva il raddoppio bianconero con Bernardeschi all'83'. A dar via all'azione ci pensa Kulusevski, che serve sull'esterno Bernardeschi che con il tiro ad incrociare spedisce il pallone nell'angolino dove Cragno non può arrivare.





Una Juventus non bella ma cinica ha la meglio contro un Cagliari rinunciatario volando così a 34 punti, risucchiando qualche punto all'Atalanta rimasta impantanata al Marassi contro il Genoa pareggiando 0-0.

La Juventus vince 2-0 contro il Cagliari nell'ultima partita del 2021. A decidere il match, un gol per tempo di Kean e Bernardeschi. In un prima parte di gara in cui il Cagliari, senza gli 'epurati Caceres e Godin, ha un atteggiamento passivo, la Juventus trova il vantaggio al 40' con Kean che, servito da Bernardeschi, da due passi realizza il vantaggio bianconero.