Vino diVino '21: Malicchia Mapicchia

Natale si avvicina e con esso le sue tavole imbandite. Camino acceso, parenti e amici intorno al tavolo e fra una chiacchera e l altra sono sempre presenti i tipici dolci di pasta secca. È così che immagino allora la necessaria presenza di Malicchia Mapicchia di cantine Barsento.Siamo davanti ad un primitivo dolce, un vino che accompagna appunto i dolci tipici natalizi, ma anche i formaggi di lunga stagionatura, le portate più opulente, così come può sorseggiato lentamente in meditazione: Malicchia Mapicchia Primitivo Dolce IGP Puglia: Cantine Barsento: Primitivo: 14: 2019: 18 - 30 €: Rosso rubino intenso: Al naso richiama subito la frutta rossa con sentori di fragole, marasche, prugne. Il bouquet olfattivo è ampio e continua con profumi di cioccolato, confettura, agrumi canditi su un sottofondo di macchia mediterranea e viola appassita: Il sorso è piacevolmente dolce, avvolgente e persistente.bRitorna tutto quanto avvertito all'olfatto. Il sorso è una carezza per il palato.