Su Rai Sport alle 21 il Bari nella tana dell'Avellino

(via Ssc Bari fb)





A partire dalle ore 21.00 di lunedì 6 dicembre 2021, con diretta su Rai Sport, dopo i buoni propositi espressi in settimana nel punto con la stampa, per i galletti scatterà l'ora dei fatti al cospetto di un avversario con uguali intenzioni di far bene ai danni della capolista.





Il 2-1 sul campo della Turris nel derby campano disputatosi domenica 28 novembre è il biglietto da visita che il Bari dovrà leggere attentamente, al fine di proseguire nella serie dei successi lontano dal San Nicola, dopo il 3-0 inflitto alla Fidelis Andria nella sfida disputatasi al Degli Ulivi nella serata di domenica 21 novembre 2021.





Espugnare il terreno irpino consentirà al Bari di portarsi a + 4 sul Palermo. Nell'incontro disputatosi al Barbera, alle 20.30 di domenica 5 dicembre 2021, i rosanero hanno spodestato il Monopoli dal secondo posto della classifica del Girone C, sconfiggendo la stessa compagine biancoverde per 2-1.

Riscattare l'1-0 subito nell'ultimo precedente disputatosi sempre in Serie C, il 10 aprile 2021, indica al Bari quella motivazione in più per affrontare a viso aperto l'Avellino sul rettangolo del Partenio-Lombardi nel posticipo della diciasettesima del Girone C della Serie C 2021-22.