Tennis, Atp: il torneo 250 si giocherà a gennaio in Australia

FRANCESCO LOIACONO - L’ ATP ha deciso il calendario dei tornei di tennis maschile che si giocheranno nel 2022. A Gennaio dal 3 al 9 si giocherà il torneo 250 di Adelaide in Australia. Dal 4 al 9 si disputerà il torneo 250 di Melbourne. L’Australia sarà di nuovo protagonista col torneo di Sydney dal 10 al 15 e gli Australian Open dal 17 al 30. Dal 31 Gennaio al 6 Febbraio si giocherà il torneo di Montpellier in Francia. A Febbraio 2022 dal 7 al 13 si svolgeranno il torneo di Rotterdam in Olanda, il torneo di Dallas in Usa e il torneo di Buenos Aires in Argentina. Dal 14 al 20 si disputeranno i tornei di Rio de janeiro in Brasile, Del Ray Beach in Florida e Marsiglia in Francia. Dal 21 al 26 si giocherà ad Acapulco in Messico e Dubai negli Emirati Arabi.

A Marzo si svolgerà dal 10 al 20 il Master 1000 di Indian Wells in California. Dal 23 è in calendario il torneo di Miami che terminerà il 3 Aprile. Ad Aprile dal 4 al 10 si giocherà a Houston in Usa. Dal 10 al 17 si svolgerà il torneo di Montecarlo. Dal 18 al 24 si giocherà a Barcellona. Dal 25 Aprile all’1 Maggio si disputerà il torneo di Monaco di Baviera. A Maggio dall’1 al 8 si giocherà a Madrid. Dall’8 al 15 si giocheranno gli Internazionali d’Italia a Roma. Dal 15 al 21 si disputerà il torneo di Lione. Dal 22 Maggio al 5 Giugno si svolgerà il Roland Garros a Parigi.

A Giugno dal 6 al 12 si giocherà a Stoccarda. Dal 13 al 19 è in calendario il Queen’s di Londra. Dal 27 Giugno al 10 Luglio si disputerà il torneo di Wimbledon. A Luglio dal 18 al 24 si giocherà ad Amburgo. Dal 25 al 31 si giocherà a Kitzbuhel in Austria. Ad Agosto dall’1 al 7 è in calendario il torneo di Washington. Dal 14 al 21 si gioca a Cincinnati in Usa. Dal 29 Agosto all’11 Settembre si giocheranno gli Usa Open. A Settembre dal 19 al 25 si disputerà il torneo di Metz in Francia. Dal 26 si giocherà il torneo di Sofia in Bulgaria che terminerà il 2 Ottobre. A Ottobre si giocherà dal 24 al 30 a Basilea. Dal 31 Ottobre al 6 Novembre si disputerà il Master 1000 di Parigi Bercy che sarà l’ ultimo torneo del 2022.