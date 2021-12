L’olio rosa di rosa mosqueta per il benessere quotidiano

La rosa mosqueta



La rosa mosqueta, o rosa rubiginosa, è una pianta della famiglia delle rosacee, originaria del Sud America.



Dai suoi fiori di colore rosa che fioriscono anche in inverno e che sono raccolti in primavera, si raccolgono i semi.



Attraverso l’estrazione a freddo dai semi si ricava l’olio di rosa mosqueta. Questo si può utilizzare così com'è sulla pelle arrossata, oppure secca, infatti ha proprietà rigeneranti e lenitive oltre che idratanti e nutrienti.



Inoltre si ricava una vasta gamma di cosmetici a base di rosa mosqueta, ottimi per ogni tipo di pelle, che possiamo trovare in vendita anche online presso i migliori siti del settore.



Benefici dell'olio di rosa mosqueta



L’olio di rosa mosqueta è molto ricco di acidi grassi polinsaturi come l'acido Alfa-Linoleico. l'Acido Linoleico e l'acido Gamma-Linoleico 34%, oltre all'acido Oleico 15%, l'acido Palmitico 4%, l'acido Stereatico 2.



Questi sono essenziali per la sintesi delle molecole dette prostaglandine, presenti nel nostro corpo e che realizzano il processo naturale di rigenerazione di membrane e tessuti cutanei.



I benefici dell'olio di rosa mosqueta quindi sono palpabili, e si ritrovano anche in tutti i cosmetici a base di rosa mosqueta.



Sulla pelle è usato per generare il rinnovamento dell’epidermide e aumentarne l'elasticità.



Può anche contribuire alla rigenerazione cutanea, per la presenza dell'acido transretinoico, che migliora l’integrità e l’efficienza del derma e delle cellule.



Viene usato in caso di cicatrici, smagliature e macchie della pelle.



Applicandolo ogni giorno per almeno 2 settimane migliora gli inestetismi cutanei. Inoltre idrata la pelle secca del viso e del corpo, riequilibrare le pelli grasse e può anche prevenire la formazione di rughe di espressione.



Date le sue proprietà idratanti e lenitive può anche essere utilizzato sulle scottature solari e dopo l’esposizione al sole.



Dalla rosa mosqueta non si ricavano solo i cosmetici a base di rosa mosqueta, ma anche degli ottimi ed efficaci integratori naturali.

Integratori di rosa mosqueta



Infatti l’olio di rosa mosqueta si può assumere anche per uso interno, sotto forma di integratore alimentare. Ovviamente prima di assumere qualsiasi sostanza anche naturale, è bene chiedere al proprio medico.



Gli integratori a base di rosa mosqueta consistono solitamente in opercoli di gelatina molle che contengono al loro interno l’olio di rosa mosqueta, che è un olio ricco di acidi grassi polinsaturi.



Infatti l'80% circa del totale dell’opercolo è formato da acidi grassi dei gruppo omega 6 e omega 3 (per la precisazione 35% acido alfa linolenico e il 45% acido linoleico).



La rosa mosqueta è anche naturalmente ricca di vitamina C e vitamina A.



Questo fa si che presa regolarmente sotto forma di integratore, per almeno una ventina di giorni di seguito, possa proteggere il sistema cardiovascolare e ridurre il colesterolo e i trigliceridi, grazie alla presenza degli acidi grassi essenziali e dei fitosteroli, e permetta anche di migliorare le difese cellulari e combattere i famigerati radicali liberi.



