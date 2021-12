Tennis: Djokovic non giocherà l'Atp Cup

Nella Serbia per l’ATP Cup sono stati convocati Filip Krajinovic Dusan Lajovic, Matej Sabanov Nikola Cacic e Nikola Milojevic. La Serbia insieme alla Spagna e alla Russia è tra le squadre favorite per vincere l’ ATP Cup.

Il serbo Novak Djokovic non giocherà l’ATP Cup di tennis che si disputerà dal 2 al 9 Gennaio 2022 in Australia. Si sta allenando ma non è al massimo della forma fisica. Djokovic si preparerà per gli Australian Open che si giocheranno a Melbourne dal 17 al 30 Gennaio 2022.