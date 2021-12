KABUL - Nuovo passo indietro per i diritti delle donne nel paese: i talebani hanno annunciato oggi il divieto per le donne di viaggiare da sole per lunghe distanze (oltre i 70 km circa) e che dovranno essere accompagnate da un uomo della famiglia.A pubblicare la raccomandazione, che già circolava da tempo sui social, il ministero della Promozione della virtù e della prevenzione del vizio, che invita inoltre gli autisti a non accettare donne sui loro veicoli se non indossano il "velo islamico", senza tuttavia precisare quale tipo di velo.