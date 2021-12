Basket: l'Happy Casa Brindisi sfiderà il Pesaro

(via Happy Casa Brindisi)





Vitucci potrà contare su Adrian Nathan Nick e Josh Perkins, Alessandro Zanelli Riccardo Visconti Lucio Redivo Jeremy Chappell e Mattia Udom. L’allenatore del Pesaro Luca Banchi utilizzerà Davide Moretti Matteo Tambone, Doron Lamb Simone Zanotti, Vincent Sanford Carlos Delfino, Leonardo Demetrio Gora Camara e Tyrique Jones.

Oggi alle 18 l’ Happy Casa Brindisi sfiderà al “Pala Pentassuglia” il Pesaro. Per i pugliesi sarà una partita insidiosa. I marchigiani cercheranno i due punti per rilanciarsi. I pugliesi non avranno alternative al successo per confermarsi al quarto posto. Il tecnico dell’ Happy Casa Frank Vitucci dovrà rinunciare a Raphael Gaspardo infortunato e a Wes Clark per problemi fisici.