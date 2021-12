Twinkly illumina l'albero di Natale interattivo di Radio Deejay

MILANO - Twinkly, la tech company italiana leader nel settore dello smart lighting, illumina con le proprie luci l’albero di Natale di Radio Deejay, realizzato in Piazza XXIV Maggio a Milano.

L’albero – alto oltre 15 metri – è decorato con circa 12.000 luci Led, connesse e controllabili via smartphone. Grazie poi al QR code presente sui totem posti vicino al grande albero, il pubblico milanese avrà la possibilità di scegliere il proprio effetto farlo apparire sull’albero, e di aggiungere una dedica per raggiungere con i propri auguri anche chi non è presente sul posto.

L’albero illuminerà la zona della Darsena di Milano fino al 6 gennaio e rappresenta l’occasione per portare Radio Deejay, la sua musica e i suoi protagonisti a contatto con gli ascoltatori durante tutte le feste natalizie.

Le luci Twinkly sono presenti anche nelle scenografie del video della canzone ‘Natale Per Te’ realizzato da Deejay per le festività 2021, visibile su deejay.it, Deejay TV e sui canali social della radio.

Le luci Twinkly sono nate e diventate famose in tutto il mondo grazie agli speciali LED smart da 16 milioni di colori e all’app che tramite algoritmi di computer vision riesce a individuare, in pochi istanti, l’esatta posizione di ogni lampadina nello spazio, ricreando così un layout virtuale accurato ed effetti scenografici strabilianti.