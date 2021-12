Vaccinazioni pediatriche: in programma da domani a domenica 3mila somministrazioni in tutta la provincia

BARI - La campagna vaccinale per i bambini della ASL di Bari è pronta a partire da domani con un fitto programma che coinvolgerà non soltanto gli istituti scolastici, ma anche i punti vaccinali del territorio e location messe a disposizione dai comuni, come il villaggio di Babbo Natale a Capurso.Sono circa 3mila le somministrazioni programmate dal Dipartimento di prevenzione solo nel primo weekend di avvio della campagna vaccinale per la popolazione pediatrica di età compresa fra i 5 e gli 11 anni.Le somministrazioni per i più piccoli cominceranno domani mattina con i minori fragili. Le prime 60 somministrazioni saranno assicurate ai piccoli pazienti della Neuropsichiatria infantile della ASL presso il centro Colli Grifoni a Bari a partire dalle ore 9.30 con un team multidisciplinare di operatori che seguiranno le famiglie in tutto il percorso. La seconda seduta vaccinale per i bambini fragili è prevista domenica 19 presso l’hub di Catino dove – con un percorso a loro dedicato- saranno vaccinati 40 minori in cura presso il centro Epilessia e di Malattie Rare della ASL.Dalle 15 di domani in poi partiranno invece le vaccinazioni nelle scuole e negli hub: 21 gli istituti scolastici che hanno aderito finora per un totale di 2.813 alunni di scuole primarie e secondarie di primo grado in 13 comuni: Bari, Molfetta, Capurso, Triggiano, Valenzano, Molfetta, Gravina, Altamura, Bitonto, Polignano, Alberobello, Noicattaro e Sammichele di Bari.Le somministrazioni per i più piccoli saranno accompagnate un po’ ovunque da momenti ludico ricreativi: disegni e giochi sono stati organizzati per intrattenere gli alunni della scuola Massari- Galilei dove alle 15.30 il presidente della Regione e assessore alla Sanità, Michele Emiliano e direttore generale della ASL Antonio Sanguedolce seguiranno sul posto l’avvio delle vaccinazioni insieme agli operatori del Dipartimento di prevenzione e ai pediatri impegnati nelle somministrazioni. Canti natalizi e trampoliere invece allieteranno l’attesa del vaccino a Polignano presso la scuola De Donato Rodari, dove sempre domani pomeriggio sono in programma circa 200 somministrazioni.Le vaccinazioni pediatriche andranno avanti per tutto il fine settimana, anche di domenica. Venerdì a Capurso gli alunni degli istituti comprensivi S. Giovanni Bosco- Venisti e Savio-Montalcini saranno accolti da pediatri, medici e infermieri nel villaggio di Babbo Natale e sabato pomeriggio dalle 15 alle 19 apertura straordinaria dell’hub Fiera del Levante solo per gli studenti degli istituiti comprensivi Balilla Imbriani e Falcone- Borsellino. Anche l’hub di Catino apre i battenti domenica mattina dalle 8.30 alle 12.30 per assicurare le somministrazioni ai bambini dell’istituto Zingarelli in compagnia di Babbo Natale.Gli operatori del Dipartimento di prevenzione – con il supporto dell’Ufficio scolastico provinciale – stanno continuando a raccogliere le adesioni in modo tale da calendarizzare le sedute vaccinali delle prossime settimane.