Vaccini anti Covid: superato in Puglia il milione di terze dosi booster

BARI - Superato il milione (1.000.936) di terze dosi booster contro il Covid somministrate in Puglia. La Puglia ha una media di copertura vaccinale superiore all’Italia sia per la fascia 5-11 anni iniziata ieri in scuole e centri di cura (0.6% contro lo 0,4% italiano: la Puglia risulta la seconda regione, dopo il Lazio, per percentuale di copertura per le dosi pediatriche), sia per le prime dosi (88%, +2% rispetto alla media italiana), seconde dosi (82%, +2%) e terze dosi (28%, +3%).Proseguono anche oggi in tutta la regione le vaccinazioni nelle scuole e nei centri specialistici di cura e sono in programma numerose sessioni vaccinali anche nel weekend.La campagna vaccinale pediatrica della ASL di Bari prosegue anche oggi con un fitto programma. Sono infatti oltre 800 in tutta la provincia le somministrazioni previste per i bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. In calendario, da oggi sino al 22 dicembre, sedute vaccinali nel villaggio di Babbo Natale allestito a Capurso, dove alle 15 saranno accolti i bambini e le bambine degli istituti comprensivi San Giovanni Bosco – Venisti e Savio-Montalcini. A Bari sedute vaccinali oggi pomeriggio con medici, infermieri e pediatri nella scuola Umberto I San Nicola e all’interno dell’istituto comprensivo Japigia Verga. Diventa per la prima volta hub pediatrico il punto vaccinale di Catino, dove sono state fissate due sedute: una nel pomeriggio di oggi e l’altra domenica 19 dicembre. A Valenzano, l’hub in via Carducci sarà esclusivamente riservato agli alunni delle scuole Monte San Michele, Istituto Capozzi Galilei e Circolo didattico Giovanni XXIII. Ancora in provincia, a Gravina in Puglia, l’hub Fiera San Giorgio accoglierà gli alunni della scuola Don Saverio Valerio. Gli alunni della scuola Don Bavaro Marcon saranno vaccinati a Molfetta, all’interno dell’hub stadio dell’atletica Cozzoli a partire dalle 15 in poi.La campagna vaccinale anti-Covid, nel suo complesso, continua a garantire grandi numeri. Nella sola giornata di ieri sono state superate le 15mila dosi somministrate, mentre negli ultimi sette giorni sono stati inoculati 91.329 vaccini, in gran parte richiami ma con una importante quota di prime dosi, circa 3.200. In tutti i centri vaccinali del territorio sinora sono state somministrate 295.075 dosi “booster”, sul totale di 2milioni e 312.276 dosi.Le coperture vaccinali sono ancora in crescita tra gli over 12 sia per la prima dose (92%) sia per il ciclo completo (91%) nell’intera Area Metropolitana di Bari. Rispetto ai richiami, in particolare, è già coperto il 52,3% degli over 18 vaccinabili (con ciclo completato da almeno cinque mesi) e il 75% tra gli over 80. Percentuali che aumentano nella città di Bari, dove il 57,9% degli over 18 ha ricevuto la dose “booster” – quasi nove punti in più in una settimana - mentre tra gli ultraottantenni la copertura sale sino al 77,8%.Al via nel pomeriggio di oggi presso la sede centrale del Dipartimento di Igiene ad Andria la vaccinazione dei bambini dai 5 agli 11 anni. Si proseguirà nei prossimi giorni anche con la forte collaborazione dei pediatri di libera scelta di tutto il territorio. Intanto domani e domenica si replica il fine settimana di vaccinazioni negli hub di Andria, Barletta e Trani e presso gli uffici di igiene di Canosa, Bisceglie, San Ferdinando, Margherita di Savoia e Trinitapoli dalle 9 alle 13: la vaccinazione è riservata ai prenotati. Solo in caso di possibilità sarà garantito accesso a sportello.BRINDISINella Asl di Brindisi oggi sono in calendario 200 vaccinazioni per I bambini dai 5 agli 11 anni nell'istituto Cappuccini di Brindisi e nel Bianco - Pascoli di Fasano. Inoltre, nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 dicembre - nei comuni di Brindisi (PalaVinci), Ceglie Messapica (plesso Bosco), Fasano (scuola Bianco - Pascoli), Francavilla Fontana (De Amicis) e San Donaci (scuola primaria) - in programma aperture dedicate alle vaccinazioni anti Covid dei bambini.I genitori possono presentarsi con i bambini solo previa compilazione del modulo di adesione al link https://forms.gle/bKqk3ocyxFhAe6rU9 compresa la modulistica indicata, da portare al momento della vaccinazione.Le sedute si aggiungono alla programmazione settimanale rivolta alla popolazione. Ieri in totale sono state somministrate circa 5.600 dosi.Link giornate vaccinazioni pediatricheContinua in provincia di Foggia la campagna vaccinale pediatrica.Sono in corso le operazioni vaccinali nell'istituto comprensivo "Virgilio Salandra" di Troia.Domani 18 dicembre, a partire dalle ore 15,00, le squadre vaccinali della ASL Foggia vaccineranno le bambine e i bambini della Scuola "Domenico Savio" di Mattinata e dell'istituto "Manzoni Radice" di Lucera.Sono 1.066.999 le dosi somministrate in provincia di Foggia dall'avvio della campagna vaccinale anti COVID.L'89,7% delle persone di età superiore a 12 anni ha ricevuto la prima dose, l'81,4% ha concluso il ciclo vaccinale. Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 141.932 persone.Continuano le iniziative nei piccoli comuni finalizzate ad aumentare la copertura vaccinale della popolazione.Sabato 18 dicembre, open day a Candela presso la palestra dell'istituto comprensivo Giovanni Paolo II (ore 10,00-13,30 e ore 14,30-17,00). Si accede senza prenotazione.Comunicazione di servizioIl Punto Vaccinale di Popolazione di Torremaggiore cambia sede.A partire dal 20 dicembre 2021 le attività vaccinali si trasferiranno in via Silvio Scudero (zona industriale), all'interno di locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale.Restano invariati le date e gli orari delle prenotazioni.POLICLINICO RIUNITI FGDa lunedì 13 a venerdì 17 dicembre (ore 13:00), presso gli ambulatori della UOC di Igiene universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia, sono state vaccinate 2.007 persone con dose di richiamo anti SARS-CoV-2: 252 in condizioni di vulnerabilità e 32 caregiver, 205 operatori sanitari, 64 operatori scolastici, 819 adulti di 60 anni di età e più e 635 tra i 40 e 60 anni.Dall'inizio della campagna vaccinale sono 1.372.312 le dosi di vaccino somministrate a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 600.987 prime dosi, 575.820 seconde dosi, 21.333 monodose. A quota 174.172 le terze dosi.Prosegue la campagna tra Hub, centri sanitari, farmacie e a cura dei Medici di Medicina generale. 8552 le vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri: 1124 prime dosi, 819 seconde dosi e 6609 terze dosi.Continua l'organizzazione delle sedute vaccinali dedicate ai bambini e alle bambine di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Fissato ad oggi l'ultimo giorno utile per la compilazione, da parte delle famiglie, di un modulo anonimo di adesione alla vaccinazione nelle scuole. Nel pomeriggio la campagna prosegue nell’Istituto comprensivo di Cutrofiano. Rilanciata e potenziata la collaborazione tra ASL e Pediatri di libera scelta: sin dai prossimi giorni, i pediatri effettueranno una chiamata attiva dei propri piccoli assistiti e, insieme al Sisp del Dipartimento di Prevenzione, pianificheranno il calendario delle sedute vaccinali che si terranno, entro l'Epifania, nei centri vaccinali individuati per la campagna dei bambini.Per quanto riguarda la campagna vaccinale anti-covid in Asl Taranto, nella giornata di ieri sono state somministrate in totale 5.696 dosi, delle quali 394 prime dosi, 673 seconde dosi e 4.629 richiami. Nello specifico, sono state somministrate 1.227 dosi presso l’hub Arsenale di Taranto, 5 dosi a Grottaglie, 999 dosi a Manduria, 1.077 a Martina Franca. I medici di medicina generale hanno somministrato 1.694 dosi totali, 116 dosi sono state somministrate a domicilio. Nei presidi ospedalieri e in altre strutture sono state registrate 151 dosi totali, 283 dosi nelle farmacie.