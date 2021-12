BARI - Prosegue l'ondata di maltempo sulla Puglia. Dalle prime ore di domani, martedì 7 dicembre, e per le successive 24-30 ore, sono previsti persistenti venti da forti a burrasca nord-occidentali, con raffiche fino a burrasca forte in estensione sulla Puglia. Lo rende noto la Protezione civile.Dalle ore 20:00 di oggi, lunedì 6 dicembre, e per le successive 24-36 ore, sono previsti venti forti nord-occidentali, con raffiche di burrasca sui settori adriatici e ionici. forti mareggiate lungo le coste esposte.Pertanto dalle ore 20:00 del 6 dicembre, e per le successive 24-36 ore, e' prevista allerta gialla per rischio vento su Puglia centrale adriatica e bacini del lato e del lenne.