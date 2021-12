"Via la quarantena per i vaccinati con booster o con due dosi da meno di quattro mesi se asintomatici"

ROMA - Via la quarantena per i vaccinati con booster o con due dosi da meno di quattro mesi che vengano a contatto con una persona poi risultata positiva al Covid, se asintomatici. Sarebbe questo, secondo quanto si apprende, l'orientamento del governo mentre è ancora in corso la cabina di regia sul Covid.Per chi ha eseguito l'ultima vaccinazione da più di di quattro mesi - quindi con minore copertura dal contagio - la quarantena scenderebbe da 7 a 5 giorni, con tampone negativo. Per chi non è vaccinato resterebbe di 10 giorni.