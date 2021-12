Covid, in Lombardia 78 nuovi posti letto in terapia intensiva

MILANO - La Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha comunicato l'attivazione di nuovi posti letto di terapia intensiva destinati ai pazienti Covid. Nello specifico, si tratta di ulteriori 78 unità, in aggiunta alle attuali 185 per un totale di 263 posti letto dedicati a fronteggiare l'emergenza. "Il provvedimento si è reso necessario a causa dell'aumento delle richieste negli ultimi giorni", si legge in una nota.