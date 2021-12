Vince il Milan, cade il Napoli: i risultati della Serie A

(via Ac Milan fb)





Nella ripresa c'è gloria anche per Florenzi, per la sua prima rete rossonera, quando al 63' realizza la marcatura direttamente da calcio di punizione. Al 69' festeggia anche Theo Hernandez che, grazie al rimpallo su Bandinelli, può mettere la sua firma sul match. Sul finale del match, l'Empoli riduce lo svantaggio al 84' su calcio di rigore di Pinamonti, per un presunto fallo di mano di Bakayoko. Il Milan vince e convince con un buon Empoli e, approfittando dello scivolone del Napoli contro lo Spezia, si piazza in solitaria al secondo posto.

- Il Milan espugna il Castellani di Empoli, vincendo 2-4, confermandosi al secondo posto dietro l'Inter. I rossoneri passano subito in vantaggio con Kessiè, nel nuovo ruolo da trequartista, al 12'. L'ivoriano, con la sponda di Giroud, calcia di prima intenzione alle spalle di Vicario. Pochi minuti dopo (18') arriva il gol con Bajrami, bravo ad intercettare il pallone di Kessié, che supera Maignan con una conclusione sul secondo palo. Sul finire del primo tempo, il nuovo vantaggio del Diavolo, ancora con Kessié che col sinistro beffa Vicario facendogli passare il pallone sotto le gambe.