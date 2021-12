Via libera dell'Aifa al vaccino di Novavax

ROMA - Dopo l'Ema, anche l'Agenzia italiana del farmaco ha approvato il vaccino prodotto dall'azienda statunitense. "Ha un'efficacia di quasi il 90% nel prevenire la Covid-19 sintomatica', scrive I'Aifa in una nota.Il profilo di sicurezza si è dimostrato positivo, con reazioni avverse prevalentemente di tipo locale" Intanto per fronteggiare l'avanzata di Omicron si prospetta anche l'ok all'anticipo della terza dose da 5 a 4 mesi e si inizia a discutere sulla necessità di somministrare la dose booster anche agli under 18. Questo il quadro alla vigilia della cabina di regia di domani sul fronte cure e terapie. E dagli Usa l'annuncio che la Food and Drug Administration americana ha dato il via libera alla pillola per il Covid di Pfizer, che diventa così il primo farmaco da poter assumere a casa contro il virus.In particolare il nuovo vaccino Novavax, dice il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Giorgio Palù è "un'ulteriore arma potente" per combattere il Covid, prodotto con una diversa tecnologia, con un vantaggio "rispetto ai vaccini mRna" dal momento che non ha bisogno della catena del freddo. "Sarà distribuito in un miliardo e mezzo di dosi, con il sistema Covax, nei Paesi in via di sviluppo, cosa importante" perché "c'è una necessità planetaria di vaccini" e "il virus si replica soprattutto in paesi senza protezioni", spiega Palù.