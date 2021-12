(via Ssc Bari fb)

Il Bari vince 2-0 al “San Nicola” col Potenza. Nel secondo tempo al 19’ i biancorossi passano in vantaggio con Antenucci su rigore concesso per un fallo di Piana su Cheddira. Decimo gol per l’attaccante. Al 30’ raddoppia D’ Errico su rigore dato per un fallo del portiere Greco su D’ Errico. Seconda rete per il centrocampista. Il Bari è primo con 44 punti,+ 7 sul Monopoli, secondo a 37 punti. I biancoverdi vincono 2-0 al “Massimino” col Catania.