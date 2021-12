Vino diVino: Girofle Controcorrente

Immergiamoci in una degustazione unica nel suo genere, il Girofle Controcorrente è uno di quei vini che vanno rigorosamente stappati durante le occasioni speciali e quale occasione speciale, meglio del Natale?Il vino è una riserva di un rosato d’annata pugliese prodotto 100% con uve Negroamaro. Di per sè, basterebbe questo a tessere le lodi a questo vino, ma la famiglia Garofano ha voluto stupirci creando un rosato d’annata che non passa neanche un giorno a contatto con il legno.: Girofle ControcorrenteSeverino Garofano: Negroamaro 100%: 13%: 201318 - 28 €Vista: luminoso e brillante con tenui riflessi aranciatiNaso: al naso note complesse di macchia mediterranea, alloro e santoreggia. Sul finale note di agrumi maturi e miele di acaciaBocca: dopo 8 anni in bottiglia sorprende l’acidità che consacra il lavoro eccellente dell’enologo, l’esatta corrispondenza aromatica sospinge il calice verso la perfezione degustativaAbbinamento: Tagliolini al limone con astice: una ricetta 100% made in PUGLIA