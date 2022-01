Bari, convegno Cisl Medici per una sanità vicina alle persone

Il 13 e 14 gennaio si svolgerà a Bari, presso il Parco dei Principi Hotel, nei pressi dell’aeroporto “Karol Wojtyla”, il V Congresso Regionale della Federazione CISL Medici, Veterinari e Dirigenza Sanitaria Puglia “Esserci per cambiare: patto tra medici e cittadini per una sanità pubblica vicina alle persone”.Nel corso dell’evento è stato organizzato un corso ECM dal titolo: “Opzioni previdenziali in ambito sanitario tra passato, presente e… futuro?”, che si terrà 13 gennaio alle ore 14.00 e che è stato accreditato per 6 crediti. Interverranno: Vincenzo Piccialli, Seg. Gen. della Fed. CISL Medici Puglia, che introdurrà l’incontro; gli esperti INPS Luigi Rescina e Domenico Redavid; Laura Battistini per l’ENPAM; Giovanni Mancuso per l’ENPAV; Maurizio Sarti per il Fondo Perseo Sirio; Giovanni Quagliarella per l’INAS; Giovanni Puggione che avrà il compito di eseguire una comparazione quantitativa dei tre pilastri previdenziali. Seguirà discussione e tavola rotonda moderata da Vincenzo Piccialli e Domenico Roberto Centola alla quale interverranno i suddetti esperti.Il 14 gennaio, dopo una discussione per approfondire aspetti previdenziali particolarmente interessanti anche alla luce delle recentissime modifiche applicate alla materia pensionistica, si svolgerà il V Congresso della Fed. Cisl Medici Puglia per il rinnovo delle cariche sindacali regionali. La relazione introduttiva sarà tenuta, con inizio alle 11,30, dal dott. Vincenzo Piccialli, Segretario Generale uscente della Fed. CISL Puglia, a cui seguiranno gli interventi programmati di Antonio Castellucci, Segretario Generale USR Puglia; Maurizio Zampetti, Seg. Nazionale Fed. CISL Medici; Franco Quatraro, Seg. Nazionale Fed. CISL Medici; Domenico Martino, Presidente Consiglio Regionale Fed. CISL Medici Puglia.L’iscrizione e partecipazione all’evento è gratuita ed è limitata a 80 partecipanti per i quali sono previsti 6 crediti formativi ed è riservata a medici chirurghi, veterinari, biologi, fisici e psicologi e sono previsti per i partecipanti n. 6 crediti formativi.: 080.5227401. Email: v.piccialli@gmail.com