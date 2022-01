Basket: l'Happy Casa Brindisi perde 86-73 in casa con la Virtus Bologna

Secondo quarto, ancora Belinelli 22-18 per gli emiliani. Chappell tiene in gara l’ Happy Casa, ma 24-21 per gli emiliani. Weems, 34-28. Gaspardo, 37-36 Happy Casa. Redivo, Brindisi si impone 39-36. Terzo quarto, Alibegovic 51- 45 per gli emiliani. Di nuovo Alibegovic, 59-45. Udom tiene in partita l’ Happy Casa, però 62-46 Bologna. La Virtus trionfa 68-42.

Quarto quarto, Jaiteh 66-51 per gli emiliani. Visconti tiene in corsa Brindisi, ma 66-61 Bologna. Udom, 67-66 Happy Casa. Weems, 74-73 Bologna. Belinelli, la Virtus Bologna vince questo quarto e 83-76 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’ Happy Casa Brindisi. Migliori marcatori, nei pugliesi Josh Perkins 18 punti e Chappell 16. Negli emiliani Weems 16 punti e Cordinier 14. Nella diciassettesima giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà Domenica 30 Gennaio alle 20,45 a Sassari.