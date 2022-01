Serie B: il Pisa e il Brescia pareggiano, vince il Monza

Nella ventesima giornata di Serie B il Pisa pareggia 0-0 al “Paolo Mazza” con la Spal e con 39 punti consolida la vetta. Il Brescia pareggia 1-1 in rimonta al “Rigamonti” con la Ternana e a 38 punti resta in corsa verso la promozione diretta in Serie A. Il Monza vince 1-0 al “Brianteo” con la Reggina e fa un salto di qualità. Esonerato l’allenatore della Reggina Mimmo Toscano. Al suo posto probabile l’arrivo a Reggio Calabria di Roberto Stellone. Quinto successo in trasferta per il Frosinone, 1-0 al “Tardini” col Parma.

L’Ascoli supera 3-1 al “San Vito-Luigi Marulla” il Cosenza e si conferma in zona play off. Il Pordenone si impone 1-0 al “Renato Curi” col Perugia ed è terzultimo con 14 punti. L’Alessandria prevale 2-0 al “Moccagatta” col Benevento e lascia la zona play out. Il Crotone pareggia 1-1 al “Sinigaglia” col Como e non riesce a risalire in classifica. Il Vicenza pareggia 3-3 al “Menti” col Cittadella e resta ultimo con 8 punti.