Mattarella: "Accetto l'incarico per senso di responsabilità"

ROMA - Mattarella rieletto presidente della Repubblica: resta al Quirinale per un secondo mandato. Unico precedente: Napolitano nel 2013. "Desidero interpretare attese e speranze dei cittadini", dice il capo dello Stato. "Le emergenze richiamano al senso responsabilità", ha aggiunto Mattarella.Il giuramento è previsto per il 3 febbraio alle 15:30. L'Aula ha salutato la rielezione con un applauso di oltre quattro minuti. Mattarella è il secondo Capo dello Stato più votato della storia italiana dopo Sandro Pertini (832 voti su 995)."Ringrazio i presidenti della Camera e del Senato per la loro comunicazione.Desidero ringraziare i parlamentari e i delegati delle Regioni per la fiducia espressa nei miei confronti.I giorni difficili trascorsi per l’elezione alla Presidenza della Repubblica, nel corso della grave emergenza che stiamo tuttora attraversando sul versante sanitario, su quello economico e su quello sociale richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento.Queste condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati, e naturalmente devono prevalere su altre considerazioni e su prospettive personali differenti, con l’impegno di interpretare le attese e le speranze dei nostri concittadini".