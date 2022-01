Basket: l'Happy Casa Brindisi perde 102-75 a Sassari

(via Happy Casa Brindisi fb)

Nella diciottesima giornata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi perde 102-75 a Sassari. Primo quarto, Kruslin 7-4 per i sardi. Robinson, 11-8. Josh Perkins, 15-13 per i pugliesi. Mekowulu impatta per il Sassari, 17-17. Nick Perkins, Brindisi prevale 24-21. Secondo quarto, Burnell 28-26 per i sardi. Udom tiene in gara i pugliesi ma 32-29 Sassari. Kruslin, 35-32. Burnell, 37-32. Robinson, il Sassari si impone 47-38. Terzo quarto, Kruslin 50-41 per i sardi.

Mekowulu, 54-45. Robinson, 59-49. Gaspardo e Alessandro Gentile mantengono in partita i pugliesi, però 69-55 per i sardi. Burnell, il Sassari trionfa 73-59. Quarto quarto, Chappell tiene in corsa i pugliesi, ma 73-61 per i sardi. Robinson, 83-66. Di nuovo Robinson, 94-73. Bendzius, il Sassari vince questo quarto e 102-75 tutta la partita. Netta sconfitta per l’ Happy Casa Brindisi. Migliori marcatori, nei pugliesi Josh Perkins 18 punti e Nick Perkins 17. Nei sardi Bendzius 21 punti e Robinson 20. Nella diciannovesima giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà Domenica 6 Febbraio alle 18,30 al “Pala Pentassuglia” col Reggio Emilia.