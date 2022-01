Serie C: il Monopoli è secondo a -9 dal Bari

Nella ventiquattresima giornata del girone C di Serie C il Monopoli pareggia 0-0 al “Veneziani” con la Virtus Francavilla Fontana e vede aumentare di 2 punti il distacco dal Bari. I biancoverdi sono secondi con 39 punti, a -9 dai biancorossi, primi a 48 punti. La Virtus Francavilla Fontana ha 37 punti ed è superata di 2 punti dall’Avellino e dalla Turris che raggiungono il Monopoli a 39 punti. Gli irpini vincono 3-1 al “Viviani” col Potenza e i campani superano 2-0 al “Liguori” la Vibonese.

Il Taranto pareggia 0-0 al “Francioni” col Latina e non riesce a fare un salto di qualità. L’Andria perde 1-0 al “Degli Ulivi” col Campobasso e rimane terzultima a 17 punti. Per i molisani decisiva la rete realizzata al 32’ del secondo tempo da Tenkorang. Oggi il Foggia nel posticipo delle 21 al “Menti” con la Juve Stabia non ha alternative al successo per rilanciarsi.