Al Festival dell'Alta Murgia il pianismo virtuoso di Liszt e Rachmaninoff

ALTAMURA (BA) - Domenica 23 gennaio, alle ore 19:30, si terrà presso il Teatro Mercadante di Altamura il terzo appuntamento del Festival dell’Alta Murgia 2022. Protagonista del concerto sarà il M° Pasquale Iannone, concertista e didatta di fama internazionale, virtuoso della tastiera e pianista pugliese che da tempo fa parlare di sé esibendosi in tutto il mondo: dagli Stati Uniti al Giappone, dalla Cina alle principali capitali europee.Il programma proposto per questo atteso appuntamento è di incredibile fascino: il concerto si aprirà con la Sonata in si minore di Franz Liszt, unica composizione del compositore ungherese a riferirsi ad una forma classica e al contempo ricca di nuove soluzioni formali ed armoniche, e proseguirà con i 6 Momenti Musicali op. 16 di Sergei Rachmaninoff, grande compositore russo del XX secolo.Entrambe le composizioni sono annoverate tra le opere solistiche più ardue e tecnicamente esigenti della scrittura pianistica.Il Festival dell’Alta Murgia, che tiene la sua I edizione quest’anno, è organizzato dell’Istituzione Concertistica delle Murge ed ha come suo Direttore Artistico il M° Leonardo Colafelice, noto pianista altamurano e docente presso il Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari.Le prime due serate hanno visto la partecipazione dell’Orchestra Filarmonica Pugliese, diretta dal M° Giovanni Minafra, e del Tango Sonos Trio.Intero: € 10 + prevendita Ridotto Under 30: € 6 + prevendita Sito Web: www.festivaldellaltamurgia.it Box Office del Teatro Mercadante: Via dei Mille, 159 - 70022 Altamura (BA) 0803101222 (Anche WhatsApp)