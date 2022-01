Boom di contagi Puglia, ma per applicazione nuovo conteggio

La maggior parte dei casi si concentra in provincia di Bari (8.631), seguono le province di Lecce (3.872), Foggia (3.111), Taranto (3.103), Barletta-Andria-Trani (2.807), Brindisi (2.601). I contagi tra i residenti fuori regione sono 194, per altri 87 non è stata definita la provincia di appartenenza.

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia il bollettino riporta un picco di nuovi casi Covid-19, 24.406, ma si tratta dei contagi calcolati con le nuove regole nazionali, che tengono conto anche dei "test antigenici effettuati in farmacia o nei laboratori privati della rete regionale, resi equivalenti ai tamponi molecolari, senza necessità di conferma", spiega la Regione.I nuovi casi diagnosticati nella regione nelle ultime 24 ore con test molecolare o antigenico sono 9.757, a cui si aggiungono 14.647 casi diagnosticati dal primo gennaio 2022 secondo le nuove regole entrate in vigore.Indipendente dalle nuove norme è il numero dei decessi, 8 nelle ultime 24 ore, e quello dei ricoveri: 530 persone sono ricoverate in area non critica (ieri 495) e 56 in terapia intensiva (ieri 53).I 24.406 nuovi casi sono stati riscontrati su un totale di 75.448 test, il che fa schizzare la positività al 32,3%.