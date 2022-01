Borgo Egnazia a caccia di nuovi talenti

SAVELLETRI DI FASANO (BR) – I mesi più freddi dell’anno sono in realtà quelli più “caldi” per chi lavora nel mondo dei viaggi e del turismo. È così per Borgo Egnazia, luogo simbolo dell’ospitalità pugliese nel mondo, ora in pieno fermento per l’organizzazione della nuova stagione 2022. La proprietà della famiglia Melpignano, situata a Savelletri di Fasano, annuncia per la prima volta una doppia data per il Recruiting Day, due giornate dedicate alla ricerca di nuove risorse da inserire nei diversi reparti dell’azienda. La ricerca dei talenti è uno dei punti chiave di Borgo Egnazia, realtà da sempre attenta alla valorizzazione del territorio e delle persone. Lavorare a Borgo Egnazia significa far parte di una grande azienda pugliese dalla forte vocazione internazionale, una opportunità di crescita personale e professionale.

La ricerca è indirizzata sia a profili con esperienza sia a profili che si affacciano per la prima volta nel mondo dell’ospitalità di alta gamma. Le principali posizioni aperte sono per camerieri di sala, chef de rang, maitre, chef, hostess, capi partita di cucina, pasticceri, commis di cucina, camerieri ai piani, front office agent, local adviser, porter, reservation agent e stage in vari reparti aziendali. Voglia di mettersi in gioco in un contesto strutturato, dinamico e internazionale, passione per l’hospitality, esperienza commisurata al ruolo e conoscenza della lingua inglese sono le principali caratteristiche ricercate. Tutti gli interessati potranno scegliere se partecipare al Recruiting Day virtuale o in presenza: il primo si terrà il 14 febbraio sulle piattaforme digitali aziendali, il secondo è previsto il 15 febbraio a Borgo Egnazia, dove i candidati avranno l’occasione di conoscere maggiori dettagli sull’azienda e di sostenere un colloquio conoscitivo con i referenti delle risorse umane.

L’annuncio dei Recruiting Days di Borgo Egnazia arriva pochi giorni dopo la notizia della certificazione Top Employers Italia 2022, con cui Borgo Egnazia è stata premiata per il terzo anno consecutivo, un grande traguardo che conferma la centralità e l’importanza che l’Azienda riconosce ai propri collaboratori. Top Employers Institute, infatti, è un programma di certificazione internazionale che permette alle aziende di valutare e migliorare il proprio ambiente di lavoro.

Tutti i dettagli su come partecipare all’evento al seguente link: bit.ly/BE_RecruitingDay_2022