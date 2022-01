Appresa la notizia della nascita al cielo del Prof Angelo Fiori, emerito di Medicina Legale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’AMCI Nazionale desidera ricordarlo per la sua umanità, carità, saggezza.Nella sua carriera accademica ha operato largamente nel campo della ricerca e didattica in Medicina Legale e Bioetica esprimendo grande competenza professionale, laboriosità e prudenza nel ragionamento.La sua capacità di cogliere la complessità e la globalità delle scienze mediche gli ha consentito di avvicinarsi alle massime verità scientifiche, inculcando il valore della ricerca e della didattica nei numerosi allievi che ha avuto modo di far crescere e che oggi fanno onore alla sua Scuola, avendo tutti raggiunto livelli di eccellenza.Il Prof. Fiori ha scritto pagine importanti ed indimenticabili nella storia dell’AMCI!Tutti dobbiamo sentire riconoscenza e rimpianto per questo grande Maestro, uomo di ardita intelligenza, ricco di fede, fucina di idee, caposcuola di Medicina Legale in Italia e in Europa e fecondo propositore dei principi della Bioetica Personalistica.Ai suoi familiari giunga l’affettuoso abbraccio di tutti i medici cattolici italiani, che da lui hanno appreso rigorosa rettitudine nell’adempimento della professione improntata a comportamenti abili e responsabili e al rispetto massimo dei codici di deontologia medica e dei principi cristiani.