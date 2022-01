Calcio femminile: la Juventus si qualifica per la finale di Supercoppa

(via Juventus Women)

FRANCESCO LOIACONO - Nella seconda semifinale della Super Coppa di Calcio Femminile la Juventus vince 5-4 ai rigori col Sassuolo a Frosinone e si qualifica per la finale. Nel primo tempo all’11’ passano in vantaggio le bianconere con la svedese Amanda Nilden, conclusione da breve distanza. All’11’ le emiliane pareggiano con la scozzese Lana Clelland, diagonale da posizione favorevole. Il secondo tempo e i tempi supplementari terminano 1-1. Necessari i rigori.

Per la Juventus decisivi i rigori realizzati da Barbara Bonansea e dalla danese Sofie Junge Pedersen. Per il Sassuolo determinanti gli errori di Sofia Cantore che colpisce la traversa e della belga Davina Philtjens che si fa parare il tiro dalla francese Pauline Peyraud Magnin. In finale la Juventus sfida oggi a Frosinone alle 14,30 il Milan.

Nella prima semifinale le rossonere vincono 2-1 a Latina con la Roma. Nel primo tempo al 32’ le rossonere passano in vantaggio con la francese Lindsey Thomas, conclusione a porta vuota. Al 36’ raddoppia Valentina Bergamaschi di testa. Nel secondo tempo al 28’ le giallorosse segnano con Claudia Ciccotti, bolide da trenta metri.