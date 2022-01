Cittadella-Pink Bari non si è disputata. Sarà recuperata in una data da decidere. Il campionato riprenderà Domenica 16 Gennaio con la tredicesima giornata. La Pink Bari giocherà alle 14,30 a Bitetto con il Sassari. Dovrà cercare di vincere per restare in corsa verso la promozione in Serie A.

La Pink Bari ha acquistato l’attaccante danese di 20 anni Sille Fuhlendorff dal KoldingQ. Ingaggiata la centrocampista spagnola di 25 anni Paula Diaz Leblic dal Rayo Vallecano. Tesserata la trequartista lituana di 26 anni Dovile Gaileviciute dal Gintra. La dodicesima giornata di Serie B di Calcio Femminile non si è giocata Domenica 9 Gennaio per il Covid.