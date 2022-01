Calcio femminile, Serie B: il Covid ferma la Pink Bari, sospesa fino al 30 Gennaio

(via Pink Bari fb)

FRANCESCO LOIACONO - Il Campionato di Serie B di Calcio Femminile al quale partecipa la Pink Bari è stato sospeso fino al 30 Gennaio per il Covid. Lo ha deciso la Lega Calcio. Non si è giocata Domenica 16 Gennaio la penultima giornata di andata. Sono state rinviate le gare del 23 Gennaio, ultima giornata di andata e del 30 Gennaio, prima giornata di ritorno. Le partite non giocate dovrebbero essere recuperate a Marzo e ad Aprile.

Il torneo riprenderà il 6 Febbraio, con la Pink Bari che sfiderà nella seconda giornata di ritorno a Bitetto alle 14,30 la Pro Sesto. La presidentessa della Pink Bari Alessandra Signorile è attiva sul calcio mercato. Si sta cercando un portiere e una punta per rinforzare la squadra barese. L’ obiettivo è restare in corsa per la promozione in Serie A.