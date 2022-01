In Serie B 15 positivi al Covid. Nella Ternana 8 positivi, 5 calciatori e 3 componenti dello staff tecnico. I nomi non sono stati comunicati per la tutela della privacy. Sono in isolamento domiciliare. Torneranno ad allenarsi quando torneranno negativi. Nell’Ascoli 7 calciatori positivi.

Nei prossimi giorni ci saranno nuovi tamponi secondo i protocolli sanitari previsti dalle normative per contrastare il Covid. La situazione è sempre più preoccupante. Si spera non ci siano ulteriori casi di positività nei prossimi giorni.