Calciomercato: Conte fa la spesa in Italia, Kulusevski e Bentancour ceduti al Tottenham

(Getty) FRANCESCO LOIACONO - Il Tottenham, la squadra inglese allenata da Antonio Conte ha acquistato il centrocampista svedese di 21 anni Dejan Kulusevski e il trequartista uruguaiano di 24 anni Rodrigo Bentancour dalla Juventus. Kulusevski è stato ceduto in prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto a 40 milioni di Euro in caso di qualificazione in Champions League.

Bentancur si è trasferito al Tottenham a titolo definitivo per 19 milioni di Euro più 6 milioni di Euro di bonus. Per la Juventus sono state due cessioni inevitabili dopo l’acquisto per 75 milioni di Euro dell’attaccante serbo Dusan Vlahovic dalla Fiorentina.