Calciomercato: i trasferimenti più costosi del 2021

In attesa che si concluda la finestra del calciomercato di gennaio, sessione detta anche 'di riparazione', in cui le squadre cercano di sistemare le lacune non colmate nei mesi estivi, trovare sostituti per gli infortunati o nuove destinazioni per gli elementi che hanno meno spazio o sono fuori dal progetto tecnico, ripercorriamo quelli che sono stati finora i principali trasferimenti della stagione 2021-2022, con una piccola anticipazione: il podio è tutto per la Premier League, che si conferma il campionato con i maggiori budget di spesa a disposizone.Il trasferimento più oneroso in assoluto è stato quello di Jack Grealish, fantasista inglese che per anni, sin da bambino, ha vestito la maglia dell'Aston Villa e che è stato uno degli artefici del ritorno in Premier League del sodalizio di Birmingham, oggi allenato da Steven Gerrard. Pur essendo una bandiera del Villa, Grealish, classe 1995 già nel giro della nazionale inglese con cui si è laureato vice-campione ad Euro 2020, a 26 anni ha scelto di fare il salto di qualità e lottare per obiettivi ben più prestigiosi rispetto alla salvezza o a un piazzamento nelle coppe europee minori, accettando la corte del Manchester City. Il club di Pep Guardiola, che in estate ha cercato Leo Messi, poi finito al PSG, e a cui era stato accostato anche Cristiano Ronaldo prima che firmasse con il Manchester United, ha sborsato ben 117,5 milioni di euro per assicurarsi l'estroso Grealish , a cui è stata assegnata la maglia numero 10.Il secondo trasferimento più costoso in questa stagione è stato quello di Romelu Lukaku, che dopo due stagioni all'Inter, l'ultima delle quali culminata con la conquista dello Scudetto (nella prima era arrivato in finale di UEFA Europa League, perdendo col Siviglia) ha lasciato i nerazzurri per far ritorno al Chelsea, squadra di cui aveva già vestito la maglia quando era molto più giovane e che lo aveva scartato senza troppi complimenti ritenendolo ancora acerbo. I Blues hanno sborsato ben 115 milioni di euro per regalarlo a Thomas Tuchel, e al contempo hanno fatto alzare di molto le quote per la vittoria del campionato da parte dell'Inter nelle scommesse che riguardano la Serie A . I nerazzurri, ad ogni modo, sembrano essere riusciti a sopperire adeguatamente alla partenza del belga.Completa il podio dei trasferimenti più costosi di questa stagione Jadon Sancho, funambolo acquistato dal Manchester United che lo ha pagato 85 milioni di euro, strappandolo al Borussia Dortmund. Una cifra alta ma che potenzialmente può ripagare l'ingente investimento fatto dai Red Devils, vista la giovanissima età dell'ala, che ha soltanto 21 anni. Al quarto posto, un'altra operazione che ha visto protagonista in uscita l'Inter, società che aveva necessità di liquidi freschi nelle proprie casse, e che oltre a Lukaku è stata costretta a privarsi dopo una sola stagione di Achraf Hakimi, ceduto per 60 milioni di euro al Paris Saint-Germain. Quinta posizione per Ben White, difensore centrale della nazionale inglese che l'Arsenal ha acquistato dal Brighton per 58,5 milioni di euro nel tentativo di blindare la difesa della squadra allenata da Mikel Arteta.Preoseguendo la top ten Dayot Upamecano, passato dal Lipsia al Bayern per 42,5 milioni, Ibrahima Konaté, anche lui dal Lipsia ma al Liverpool per 40 milioni. La stessa cifra è stata spesa per l'inglese Tammy Abraham, venduto a 40 milioni dal Chelsea alla Roma, e dal Manchester United per l'acquisto di Raphaël Varane dal Real Madrid. Completa il quadro l'argentino Emiliano Buendia, acquistato dall'Aston Villa per 38,4 milioni di euro dal Norwich.