China Awards, F. Divella S.p.A tra le eccellenze italiane

“Eccellenza Italiana” che ha saputo cogliere al meglio le opportunità di business e interscambio tra Italia e Cina. L’importante riconoscimento è stato assegnato nei giorni scorsi alla F. Divella S.p.A nell’ambito della 16esima edizione di China Awards. Il premio mira a comunicare l’importanza che l’internazionalizzazione riveste per le imprese dei due Paesi, ponendo l’attenzione sui flussi di capitali, su persone, beni e servizi ma anche per dare visibilità ad aziende di successo di casa nostra che meglio hanno colto le opportunità del mercato cinese facendo altrettanto nel mercato italiano. L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Italia Cina e Class Editori, in partnership con la Camera di Commercio Italiana in Cina, con il patrocinio della Camera di Commercio Italo Cinese. La F. Divella S.p.A si è dunque distinta nella sezione “Eccellenza Italia”.

A ricevere il premio, il responsabile marketing aziendale Francesco Divella. “Questo riconoscimento – spiega Francesco Divella – premia tutti gli sforzi compiuti finora per affermare la nostra presenza in Cina da oltre 20 anni. Ed è su questa strada che vogliamo continuare per garantire sempre di più qualità del prodotto e costanza nelle forniture grazie al prezioso contributo del nostro ufficio estero e alle operazioni di marketing e web marketing messe in atto sui canali social cinesi e sui siti di e-commerce, sempre più importanti in questo mercato. Un lavoro costante che negli anni ha saputo esaltare il brand “Divella - Passione Mediterranea”.

A dimostrarlo sono i dati: a fronte di un decremento dell’export totale di pasta italiana in Cina registrato da gennaio a settembre (secondo i dati forniti da Unione Italiana Food), Divella ha fatto registrare sul progressivo anno un incremento superiore al 5%”