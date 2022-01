Serie C, nella Virtus Francavilla Fontana 11 positivi al Covid

Nel Girone A nell’Albino Leffe 7 calciatori positivi. Nel Girone B nel Pontedera 6 calciatori positivi e nella Vis Pesaro 4 calciatori positivi. Nel Gubbio 2 calciatori positivi. Nella Reggiana 2 calciatori positivi. Una situazione abbastanza preoccupante che renderà molto incerto il futuro in Serie C.

Nel Girone C di Serie C 11 positivi al Covid nella Virtus Francavilla Fontana, 9 calciatori e 2 membri dello staff tecnico. Rimarranno in quarantena 10 giorni. I nomi non sono stati comunicati per la tutela della privacy. Numerosi positivi nel Picerno, la società lucana non ha precisato quanti sono.