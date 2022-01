Colpo della Juve: acquistato Vlahovic dalla Fiorentina per 75 milioni

La Juventus ha acquistato a titolo definitivo l’attaccante serbo Dusan Vlahovic di 22 anni per 75 milioni di euro, 70+5 di bonus dalla Fiorentina. Il contratto di Vlahovic con la Fiorentina scadeva il 30 Giugno 2023 e il calciatore ha rifiutato di rinnovarlo.

Vlahovic ha sostenuto le visite mediche a Torino e ha firmato per 4 anni fino al 30 Giugno 2026. Percepirà uno stipendio di 7,5 milioni di euro a stagione. Potrebbe esordire domenica 6 febbraio alle 20,45 allo “Juventus Stadium” col Verona, dopo la sosta del 30 gennaio per lo stage dell’Italia di Roberto Mancini a Coverciano.

Un colpo di calcio mercato importante per la Juventus. Vlahovic sostituirà l’attaccante Federico Chiesa, la cui stagione è finita a causa della rottura del legamento crociato di un ginocchio in Roma-Juventus. Il calciatore è stato operato domenica 23 gennaio a Bordeaux in Francia. Vlahovic nella prossima stagione sarà uno dei calciatori più importanti in attacco della Juve insieme a Dybala.